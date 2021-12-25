Сразу после Нового года. Жителей в РФ готовят к крупнейшей с 1990-х денежной реформе

Новая денежная реформа начнется в России в следующем году и это будет крупнейшая денежная реформа в России с конца 1990-х.

Коснется эта реформа и простых граждан, а не только компаний и различных финансовых структур, передает PRIMPRESS .

Инициатором изменений стал Центробанк. О грядущих изменениях рассказала заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова. Она объяснила, что речь идет о внедрении цифрового рубля в общую структуру денежных средств в России.

«Сразу после январских праздников мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками», – сказала Скоробогатова.

Сообщается, что введение цифрового рубля в общую систему будет постепенным, а тестирование пройдет в несколько этапов. Первыми работать с новым видом денег смогут банки, которые наиболее заинтересованы в этом. К платформе цифрового рубля подключат и Федеральное казначейство.

Цифровой рубль протестируют на денежных переводах между физическими лицами и только после этого будут запущены переводы между юридическими лицами, между гражданами и государством, и так далее.

На одном из финальных этапов тестирования рубль будут менять на мировые валюты.

Будет тестироваться также возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. В Центробанке полагают, что это буде так же просто, как и другие виды денег.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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