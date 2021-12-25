Сразу после Нового года. Жителей в РФ готовят к крупнейшей с 1990-х денежной реформе

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Новая денежная реформа начнется в России в следующем году и это будет крупнейшая денежная реформа в России с конца 1990-х.
Коснется эта реформа и простых граждан, а не только компаний и различных финансовых структур, передает PRIMPRESS.
Инициатором изменений стал Центробанк. О грядущих изменениях рассказала заместитель главы ЦБ Ольга Скоробогатова. Она объяснила, что речь идет о внедрении цифрового рубля в общую структуру денежных средств в России.
«Сразу после январских праздников мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками», – сказала Скоробогатова.
Сообщается, что введение цифрового рубля в общую систему будет постепенным, а тестирование пройдет в несколько этапов. Первыми работать с новым видом денег смогут банки, которые наиболее заинтересованы в этом. К платформе цифрового рубля подключат и Федеральное казначейство.
Цифровой рубль протестируют на денежных переводах между физическими лицами и только после этого будут запущены переводы между юридическими лицами, между гражданами и государством, и так далее.
На одном из финальных этапов тестирования рубль будут менять на мировые валюты.
Будет тестироваться также возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме. В Центробанке полагают, что это буде так же просто, как и другие виды денег.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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