Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата

Получателям пенсионных выплат в Российской Федерации сообщили о том, что они имеют реальную возможность получить деньги в виде единовременной денежной выплаты в сумме 10 000 рублей. Эту финансовую помощь от государства пенсионерам необходимо обязательно успеть получить до наступления нового года. Денежные суммы гражданам преклонного возраста будут выплачивать, соблюдая определенные условия. Такую информацию сегодня, в воскресенье, 26 декабря, сообщила российский пенсионный эксперт Анастасия Киреева, пишет онлайн-издание PRIMPRESS.

Как утверждает Киреева, невзирая на то, что в отношении всех получателей российских пенсий решение правительства о разовой финансовой выплате на федеральном уровне на данный момент ещё не принято, некоторые категории граждан пожилого возраста могут уже сейчас получить свои новые деньги. На уровне российских регионов соответствующее решение было принято.

«В Московской области уже сегодня пенсионеры получают предназначенную им разовую выплату в сумме 10 000 рублей. Деньги получают люди преклонного возраста. Для получения этих средств пенсионерам следует сделать 2 инъекции вакцинного препарата от вируса SARS-CoV-2», — уточнила специалист по пенсионному законодательству.

Анастасия Киреева подчеркнула, что одноразовое денежное пособие пенсионерам выплачивается на определенных условиях. Пожилому человеку, претендующему на эту выплату, должно уже исполниться 65 лет или больше. Гражданин обязан вакцинироваться в период до 31 декабря, либо сделать ревакцинацию в этот же промежуток времени. Также важно, чтобы у пожилого гражданина была местная прописка, а вакцина была введена на территории Москвы.

«Получить выплату можно, обменяв подарочный набор, который власти выдают пенсионерам взамен на укол. Нужно будет подать заявление и приложить к нему соответствующие документы», — уточнила Киреева.

Отмечается, что вакцинацию необходимо пройти до 31 декабря, но выплата будет осуществляться до 1 марта 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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