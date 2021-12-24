Деньги нужно забрать в Сбербанке: кому с 27 декабря поступит выплата от ПФР

Выплаты денег от ПФР на следующей неделе придут на карточные счета подавляющему большинству россиян. Однако, получить эти средства можно лишь в отделениях банка. Такая ситуация сложилась из-за того, что перечисление денег на карты по этой выплате было отменено, пишет онлайн-издание PRIMPRESS.

Имеются в виду выплаты Пенсионного фонда Российской Федерации. Теперь же их вправе получить люди, получающие пенсии в стране. Денежные перечисления будут приходить на имена граждан, проживающих в настоящий период времени на территории Абхазии.

График, по которому осуществляются эти выплаты, весьма своеобразен. Даты получения денег зависят от года рождения человека, которому данные финансы приходят. Определённое число пожилых граждан свои деньги за декабрь, которые им причитались, уже получили ранее. Остальные получатели денежных средств приступят к получению, начиная с понедельника, 27 декабря.

В этот день свои выплаты могут получить граждане, рождённые с 1951 по 1953 год. Пенсионеры моложе этих лет будут получать свои перечисления на протяжении недели. Выплаты средств завершатся 31 декабря, когда деньги получат те, кто родился в 1957 году и позднее.

Главным условием для предоставления таких выплат является личное присутствие пенсионера. Ведь сейчас пенсии им не могут зачисляться на банковские карты по определенным причинам. То есть за деньгами придется прийти лично в отделение банка. Либо это может быть какой-нибудь другой офис Сбербанка на территории республики, либо другого коммерческого банка, в котором зарегистрирован пожилой человек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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