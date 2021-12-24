Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии

Сегодня, 11:59

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Оставьте свои деньги на карте: Сбербанк предупредил всех получателей пенсии
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Все граждане Российской Федерации, которым пенсия перечисляется на банковскую карточку «Мир» от Сбербанка, могут заработать дополнительные средства на том, что будут хранить на ней свои деньги. Об этом сообщили финансовые специалисты самой компании, пишет онлайн издание Сибкрай.ru. 

Банковские служащие напомнили получателям пенсионных выплат, что на их карточки регулярно начисляются проценты с суммы, которая остаётся и лежит на «пластике». Чтобы пожилые люди могли сделать максимальной свою прибыль, им необходимо всегда следить за тем, чтобы на их собственной карточке оставалось как можно большая денежная сумма. Специалисты Сбербанка утверждают, что в таком случае каждый человек получит максимальную выгоду от использования своей банковской карточки. 

Ежедневно этот банк начисляет на остаток по счету для всех пенсионеров по 3,5% годовых. Учитывая это, в банке призывают всех обладателей «пластика» стараться не снимать всех денег со своих карт. Пенсионерам стоит иметь в виду, что выплата накопленных процентов производит всего один раз в три месяца, так что для их получения необходимо набраться терпения. Если человек будет сразу снимать всю пенсию с карты в день её поступления, то он не сможет так заработать. 

С помощью данной программы, как рассказали в Сбербанке, крупнейшая отечественная финансовая организация помогает российским пенсионерам нести меньший объём потерь от роста цен и продолжающейся инфляции во всех секторах экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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