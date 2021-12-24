ПФР: часть пенсионеров в РФ получит проиндексированную выплату до Нового года

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
В Пенсионном фонде проинформировали о том, что еще до Нового года часть пенсионеров страны получат проиндексированные выплаты. Речь о гражданах на заслуженном отдыхе, которые недавно официально прекратили свою трудовую деятельность.
Пенсии по старости работающим пенсионерам в России не индексируются несколько лет подряд - «заморозка» все еще в действии. Но как только человек, который даже после назначения ему пенсионной выплаты продолжает работать, увольняется и вливается в ряды неработающих пенсионеров, Пенсионный фонд сразу же приступает к перерасчету пенсии.
Будут учтены все «пропущенные» индексации.
Однако следует учесть, что пока ПФР получит данные об увольнении пенсионера и обработает их, пройдет несколько месяцев. Как правило, только в третью пенсию после окончания трудовой деятельности человек получает доплату за весь период.
В декабре доплата придет тем работающим пенсионерам, которые уволились в августе, а в январе деньги придут гражданам на пенсии, оформившим увольнение в сентябре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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