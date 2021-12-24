Все граждане в России смогут получить новую выплату по 15 600 рублей с 1 января 2022 года

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Для всех граждан Российской Федерации с 1 января 2022 года будет доступна новая выплата денежных средств. Эти деньги смогут получить как взрослые люди страны, так и дети самых разных возрастов во всех регионах государства. Такую информацию сегодня, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, сообщили сотрудники Федеральной налоговой службы Российской Федерации, пишет онлайн издание PRIMPRESS.
В сообщении информационного источника указано, что с самого начала нового года вступят в свою законную силу все правила и нормы российского законодательства, касающиеся этого нового налогового вычета. Каждый российский житель сможет получать деньги от государства за то, что он любит заниматься спортом и фитнесом. Чтобы получить эти деньги, просто следует приобрести абонемент в спортивный зал.
Также любой человек может оплатить любые другие занятия любимым видом спорта. Это очень легко сделать в секции, кружке или фитнес-клубе, в своём городе, посёлке, деревне. Каждый гражданин страны вправе оформить вычет либо за себя, а также за понесенные расходы в спортивных организациях на своих детей в возрасте до 18 лет. Законом предусмотрено, что денежную выплату также дадут и за усыновленных детей, подчеркивают компетентные специалисты.
В общей сложности российские люди могут вернуть для себя 13% с понесенных расходов, но максимальная сумма в течение года составит 15 600 рублей. Зато такие деньги сможет получить каждый россиянин, который оплатит спортивные услуги и затем предоставит в налоговую инспекцию подтверждающие документы об оплате (например, чеки). Важно при этом, чтобы организация, в которой будет приобретаться абонемент, входила в утвержденный правительством РФ перечень компаний. В противном случае вычет получить не удастся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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