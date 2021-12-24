Все граждане в России смогут получить новую выплату по 15 600 рублей с 1 января 2022 года

Для всех граждан Российской Федерации с 1 января 2022 года будет доступна новая выплата денежных средств. Эти деньги смогут получить как взрослые люди страны, так и дети самых разных возрастов во всех регионах государства. Такую информацию сегодня, в воскресенье, 26 декабря 2021 года, сообщили сотрудники Федеральной налоговой службы Российской Федерации, пишет онлайн издание PRIMPRESS.

В сообщении информационного источника указано, что с самого начала нового года вступят в свою законную силу все правила и нормы российского законодательства, касающиеся этого нового налогового вычета. Каждый российский житель сможет получать деньги от государства за то, что он любит заниматься спортом и фитнесом. Чтобы получить эти деньги, просто следует приобрести абонемент в спортивный зал.

Также любой человек может оплатить любые другие занятия любимым видом спорта. Это очень легко сделать в секции, кружке или фитнес-клубе, в своём городе, посёлке, деревне. Каждый гражданин страны вправе оформить вычет либо за себя, а также за понесенные расходы в спортивных организациях на своих детей в возрасте до 18 лет. Законом предусмотрено, что денежную выплату также дадут и за усыновленных детей, подчеркивают компетентные специалисты.

В общей сложности российские люди могут вернуть для себя 13% с понесенных расходов, но максимальная сумма в течение года составит 15 600 рублей. Зато такие деньги сможет получить каждый россиянин, который оплатит спортивные услуги и затем предоставит в налоговую инспекцию подтверждающие документы об оплате (например, чеки). Важно при этом, чтобы организация, в которой будет приобретаться абонемент, входила в утвержденный правительством РФ перечень компаний. В противном случае вычет получить не удастся.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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