Индексация будет рекордной. Объявлены даты повышения пенсий в РФ

Российских пенсионеров ждет рекордный уровень индексации выплат в следующие годы, считают авторы PRIMPRESS .

При этом они имеют в виду не повышение страховых пенсий. Они с 1 января 2022 года вырастут, напомним, на 5,9 процента. Это не устраивает не только самих пенсионеров и общественников. Даже сам президент России Владимир Путин на недавней большой пресс-конференции заявил, что надо найти способ проиндексировать трудовые пенсии на показатель, превышающий инфляцию. Она, напомним, уже превысила отметку в 8 процентов. Вероятно, пенсионерам или пересмотрят процент индексации пенсий, или дадут новую единовременную выплату.

Однако некоторые категории пенсионеров все же ждут рекордные показатели индексации. Например, с апреля вырастут социальные и государственные пенсии. Причем, сразу на 7,7 процента. За последние годы это рекордный показатель повышения. Как правило, такие пенсии индексировали в пределах 2-3 процентов.

Высокий показатель индексации будет применен и к военным пенсиям. Как отмечает издание со ссылкой на постановление Минобороны, в 2023 году они повысятся на 9 процентов. Это рекорд, начиная с 2013 года. Тогда такие пенсии индексировались на 8,33 процента. Затем процент индексации снизился. В минувшем же году военные пенсии выросли всего на 3 процента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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