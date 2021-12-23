В Госдуме сообщили, что средства для индексации пенсий граждан России в ПФР есть

Средства для индексации пенсий по уровню инфляции у правительства есть, но все же возможно Пенсионному фонду к концу года понадобится дополнительное финансирование. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает Прайм .

Он подчеркнул, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным касательно необходимости индексации пенсий по уровню инфляции. На эти цели, отметил Нилов, необходимо дополнительно 200 млрд рублей.

«Для решения этого вопроса на начальном этапе деньги в Пенсионном фонде есть. Традиционно весной у нас происходит корректировка параметров федерального бюджета, бюджетов всех внебюджетных фондов и в данном случае необходимо все средства дать Пенсионному фонду», — сказал Нилов.

Он добавил, что уже сейчас необходимо внести поправку в закон о страховых пенсиях, у нас сейчас до 2025 года на каждый год заложен коэффициент индексации. Если средств на реализацию данного шага не будет, то правительству следует проработать механизм, который бы позволил наполнить в достаточном объеме бюджет Пенсионного фонда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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