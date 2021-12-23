В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии

О том, кто из пенсионеров может оформить фиксированную выплату в 25%, рассказали в Пенсионном фонде России. Эту выплату начисляют тем, кто проживает в сельской местности, пишет РГ .

Данная выплата начисляется автоматически и назначают ее тем, кто проработал не менее 30 лет в сельской местности, проживает в селе. При этом начисляется выплата только тем пожилым гражданам, которые не работают официально.

Для этой надбавки учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях. Всего в списке профессий, которые предполагают надбавку, более 500 профессий. Важно отметить, что до 1992 года сельский стаж учитывается независимо от того, на какой должности работал человек.

Отметим, пенсионеры на данный момент ожидают решения касательно индексации их пенсий. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что потери из-за инфляции должны быть компенсированы, но на 1 января 2022 года заложена индексация ниже уровня инфляции текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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