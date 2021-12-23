Нилов: всех получателей пенсии в России ждет неожиданность с 1 января 2022 года

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что дополнительно страховые пенсии по старости могут проиндексировать задним числом.

Только так, по его словам, удастся выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, передает PRIMPRESS .

Глава государства на днях в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что правительству следует компенсировать потери пенсионеров из-за аномально высокой инфляции. И чтобы выполнить это, придется в очень сжатые сроки провести дополнительную индексацию пенсий.

Парламентарий объяснил, что дополнительная индексация должна пройти задним числом, чтобы уже январские пенсии были выше с учетом реальной инфляции по итогам 2021 года.

«Учитывая, что ряд пенсионеров из-за долгих праздников в начале января получит уже в конце декабря пенсию, надо понимать, что норма должна действовать задним числом с 1 января», – уточнил Нилов.

По его словам, многие депутаты были против уровня индексации в 5,9%, поскольку инфляция в стране выше 8%, что понятно уже сейчас. Тем не менее, как раз такая индексация была заложена в бюджет, и сейчас обсуждаются дополнительные меры поддержки, чтобы компенсировать высокую инфляцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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