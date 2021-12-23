Нилов: всех получателей пенсии в России ждет неожиданность с 1 января 2022 года

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что дополнительно страховые пенсии по старости могут проиндексировать задним числом.
Только так, по его словам, удастся выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, передает PRIMPRESS.
Глава государства на днях в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что правительству следует компенсировать потери пенсионеров из-за аномально высокой инфляции. И чтобы выполнить это, придется в очень сжатые сроки провести дополнительную индексацию пенсий.
Парламентарий объяснил, что дополнительная индексация должна пройти задним числом, чтобы уже январские пенсии были выше с учетом реальной инфляции по итогам 2021 года.
«Учитывая, что ряд пенсионеров из-за долгих праздников в начале января получит уже в конце декабря пенсию, надо понимать, что норма должна действовать задним числом с 1 января», – уточнил Нилов.
По его словам, многие депутаты были против уровня индексации в 5,9%, поскольку инфляция в стране выше 8%, что понятно уже сейчас. Тем не менее, как раз такая индексация была заложена в бюджет, и сейчас обсуждаются дополнительные меры поддержки, чтобы компенсировать высокую инфляцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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