Всем гражданам в России планируют выдать по 10 тыс. рублей

Гражданам РФ могут выплатить по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, если соответствующий законопроект будет утвержден.

Его на рассмотрение в Госдуму уже внесла фракция «Справедливая Россия», передает PRIMPRESS .

Законопроект предполагает введение гарантированного базового дохода для всех граждан. Лидер справедливороссов Сергей Миронов отметил, что реализовать введение этой выплаты можно поэтапно, начав с наименее защищенных слоев населения, а именно, с неполных семей.

«Мать-одиночка с ребенком – 20 тысяч рублей в месяц, и эти средства должны выплачиваться без каких-либо задержек и ограничений», – отметил Миронов.

На втором этапе, выплату предлагается ввести для пенсионеров, и на последнем этапе ее необходимо ввести для всех граждан.

Миронов отметил, что обсуждаться активно этот законопроект будет уже после Нового года. Он подчеркнул, что авторы законопроекта намерены отстаивать его до конца, поскольку это пособие на данный момент крайне необходимо для населения.

На реализацию данного законопроекта понадобится ежегодно около 7,5 трлн рублей, которые можно взять из Фонда национального благосостояния. Также еще одним источником финансирования может стать государственная монополия на этиловый спирт, которую депутаты предлагают ввести.

«Для реализации программы нужна лишь политическая воля. Хочется верить, что коллеги-депутаты из других фракций поддержат нас в этом вопросе. Тем более, судя по последней риторике, позиции даже самых консервативных думских фракций заметно левеют. Они все больше и больше начинают разделять наши социалистические взгляды. Хочется верить, что это правда, а не политическая фальшь», – заявил Миронов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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