Названы три выплаты пенсионерам РФ, которые нужно срочно оформить до 31 декабря

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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О выплатах, которые пенсионерам стоит все же оформить до конца текущего года, рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Она объяснила, что оформляя эти выплаты до 31 декабря, пенсионер с большей долей вероятности первый раз получит их своевременно, передает PRIMPRESS.
К выплатам, которые стоит все же оформлять в срочном порядке до конца текущего года относятся выплаты, которые начисляются пожилым гражданам на региональном уровне. Это различные выплаты, предоставляемые отделениями социальной защиты населению, в том числе на приобретение продуктов в оговоренных магазинах.
На данный момент ряд российских регионов запустили программы, по которым пенсионеры в крупных сетевых супермаркетах могут приобрести продукты, оплатив их средствами, начисленными в виде поддержки.
«Пенсионеры, как правило, могут получить один раз в квартал по две тысячи рублей на эти цели. Иногда выплата оформляется всего один раз в год, и тогда ее размер может быть от трех до семи тысяч рублей. Все зависит от региона», – рассказала Киреева.
Можно также получить и помощь исходя из расходов пенсионера. Но для этого важно сохранить чеки на покупки. Этот вид помощи, отметила Киреева, предоставляется редко, поскольку о ней знают немногие.
Получить пенсионеры могут и компенсацию за неиспользованную возможность отдохнуть в санатории. Сумма этой выплаты отличается, но в ряде регионов по такой программе можно получить около 3,3 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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