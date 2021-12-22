Россия с помощью нового проекта может вытеснить нефть Ближнего Востока, Западной Африки и США с европейских рынков

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Россия делает ставку на крупнейший со времен распада СССР нефтяной проект. Речь идет о новом сорте нефти — легком с низким содержанием серы, который, в отличие от флагманских, легко перерабатывается.
Качество нового сорта нефти сопоставимо с североморскими Brent и Troll. По информации из «Роснефти» составляющие компоненты нового сорта делает его подходящим для большинства нефтеперерабатывающих заводов в Европе.
В планах России, благодаря новому проекту вытеснить с основных европейских рынков нефть, добываемую на Ближнем Востоке, в Западной Африке и США.
Есть надежда, что уже к 2030 году проект «Восток Ойл», возглавляемый «Роснефтью», позволит добывать и экспортировать до 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Уже в 2024 году будет завершено строительство погрузочного терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе на полуострове Таймыр. Мощности этого терминала позволят отгружать 600?000 баррелей нефти в сутки (15% общего объема в России).
По замыслу президента РФ, увеличение доходов в размере 400 миллиардов долларов сделает экономику России одной из самых прогрессивных в мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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