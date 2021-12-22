Россия с помощью нового проекта может вытеснить нефть Ближнего Востока, Западной Африки и США с европейских рынков

Россия делает ставку на крупнейший со времен распада СССР нефтяной проект. Речь идет о новом сорте нефти — легком с низким содержанием серы, который, в отличие от флагманских, легко перерабатывается.

Качество нового сорта нефти сопоставимо с североморскими Brent и Troll. По информации из «Роснефти» составляющие компоненты нового сорта делает его подходящим для большинства нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

В планах России, благодаря новому проекту вытеснить с основных европейских рынков нефть, добываемую на Ближнем Востоке, в Западной Африке и США.

Есть надежда, что уже к 2030 году проект «Восток Ойл», возглавляемый «Роснефтью», позволит добывать и экспортировать до 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Уже в 2024 году будет завершено строительство погрузочного терминала «Бухта Север» в Енисейском заливе на полуострове Таймыр. Мощности этого терминала позволят отгружать 600?000 баррелей нефти в сутки (15% общего объема в России).

По замыслу президента РФ, увеличение доходов в размере 400 миллиардов долларов сделает экономику России одной из самых прогрессивных в мире.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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