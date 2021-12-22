Деньги упадут на карту: кто 26–29 декабря получит 1500 рублей от соцзащиты

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Региональные департаменты социальной защиты населения заявили, что уже на днях гражданам РФ выплатят авансовые пособия и компенсации за январь. Представители региональной власти подтвердили новость о досрочных денежных выплатах за январь 2022 года уже в конце декабря.
Будут выплачиваться все материальные компенсации от государства для многодетных семей, малообеспеченных и семей, где воспитываются приемные дети.
В правительстве утверждают, что денежные средства будут у россиян уже в последнюю неделю декабря. Сюда входит и дополнительное денежное обеспечение суммой в полторы тысячи рублей на еду и проезд для детей из многодетных семей.
Также в декабре придут компенсации за полноценное детское питание. Беременные и кормящие матери получат по 216 рублей, для детей первого года жизни выплатят 766 рублей, второго года жизни – 560 рублей, а трехлеткам – 418 рублей.
В дополнение к этому уточняется, что федеральных детских выплат такое нововведение не коснется. Имеются в виду, детские пособия детям от 3 до 7 лет и на третьего ребенка до 3 лет. Их стоит ожидать, как и прежде: не раньше 26-го числа следующего месяца.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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