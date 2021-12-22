Выплата 10 000 рублей пенсионерам: стало известно о планах Минфина

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов раскрыл возможные планы властей по индексации пенсионных начислений.

Эксперт убежден, что государству гораздо выгоднее выплатить пенсионерам единовременную выплату, нежели повысить показатель запланированной инфляции, чтобы пенсии выросли, как говорится, на постоянной основе.

С января 2022 года их неработающим пенсионерам страны проиндексируют на 5,9%. И это притом, что уровень инфляции в РФ по итогам нынешнего года, который подходит к своему завершению, превышает 8%.

Таким образом, пенсии пенсионерам будут увеличены на процент ниже, чем уровень инфляции. Эксперт заявляет, что такое развитие ситуации недопустимо Конституцией страны. Поэтому власти в ближайшее время будут решать, как с достоинством выйти из нее.

По мнению Сафонова, индексация пенсий на процент свыше с 1 января 2022 года для пенсионеров была бы самой предпочтительной. Но вряд ли власти решатся на этот шаг - в планы Минфина он пока явно не входит. А именно за этим ведомством решающее слово.

Сафонов уверен, что в России снова прибегнут к практике единовременных выплат в размере 10 000 рублей. Однако данная мера поддержки не улучшит материальное положение пенсионеров страны, передает «Онлайн Бухучет».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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