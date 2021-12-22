Люди теряют миллионы. Как банки легально «разводят» россиян на ненужные страховки

Сегодня, 11:44

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Люди теряют миллионы. Как банки легально «разводят» россиян на ненужные страховки
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Россияне теряют немало денег на страховках, которые им оформляют банки. Об этом рассказали эксперты на страницах портала «Е1.РУ».

Специалисты подчеркнули, что сейчас в банковской системе страны только традиционный банковский депозит обладает такими свойствами, как возвратность, гарантированный доход и государственная защита.

В качестве альтернативы банковским вкладам, клиентам банки предлагают участие в инвестиционной программе, отмечая, что это даст возможность получить больший доход. Но, к примеру, один из жителей Екатеринбурга, подписав документ в банке, узнал, что он присоединился не к инвестиционной программе, а застраховал жизнь и теперь ему придется платить ежегодно более 500 тыс. рублей. Сейчас пенсионер обвиняет сотрудника банка в потере более 1 млн руб.

Представители Уральского Банка России объяснили, как действовать, если клиенты банка пострадали от его недобросовестных сотрудников.

Оказывается, подобные махинации уже имеют свое название. Их называют мисселингом. Так классифицируют случаи, когда клиент приходит в банк за одним, а ему предлагают и оформляют другое. На эти действия сотрудники банков идут ради премий и надбавок за различные дополнительные договора.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, необходимо тщательно изучать предлагаемые договора. Если есть возможность, то такие договора перед подписанием стоит отнести для изучения специалистам, которые отроют информацию о всех подводных камнях, которые имеются в условиях договора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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