Проверяйте карты. Пенсионерам в РФ начали приходить деньги от ПФР

На карты пенсионеров, проживающих в Приморье, снова поступают денежные выплаты по линии Пенсионного фонда России.

Одна из жительниц региона сообщила, что деньги на карту ей пришли как раз во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, передает PRIMPRESS .

Женщина отметила, что с замиранием сердца смотрела выступление главы государства, ведь надеялась, что он сообщил о разовой выплате для пожилых граждан, либо о других видах поддержки.

«Очень надеялась, что президент даст немножко денег пенсионерам! Все знакомые пенсионеры ждут. Кто 15 тысяч, кто 10 тысяч. Но все надеялись», – рассказала женщина.

И хотя глава государства в этот раз не пообещал новых разовых выплат уже в декабре, тем не менее, он отметил, что гражданам будет выплачена компенсация за высокую инфляцию. Это, по мнению экспертов, как раз и является сигналом о новых выплатах.

Тем не менее, другие выплаты все же начали приходить, и многие получили их как раз в момент, когда шло выступление президента, либо перед ним. В частности, жительница Приморья получила свою декабрьскую пенсию лишь за полчаса до эфира с президентом, о чем рассказала в Сети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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