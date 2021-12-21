Всех пенсионеров в РФ может ожидать выплата 10 тысяч рублей от государства

Сегодня, 20:24

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Всех пенсионеров в РФ может ожидать выплата 10 тысяч рублей от государства
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Представитель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова высказала мнение о том, что в ближайшее время россияне услышат о новых выплатах, которые будут направлены в том числе на пенсионеров. Она предположила, что об этом упомянет на пресс-конференции Владимир Путин, но даже если этого не случится, то информация о выплатах может прозвучать позже. Но пока неизвестно, в каком объеме готовятся выплаты и в какой форме они будут представлены. Невозможно сейчас ответить на вопрос, будут деньги выплачены всем без исключения пенсионерам или только неработающим. В то же время Оганова выразила уверенность, что у правительства нет другого варианта по поддержке пенсионеров, так как ситуация с инфляцией в стране сложилась нестандартная. Кроме того, снижается уровень жизни граждан, а также фиксируется высокий уровень безработицы.

Как ранее стало известно, пенсионерам пообещали новую единовременную денежную выплату,  пишет primpress.ru.

Напомним, что в сентябре пожилые россияне получили выплату в размере десяти тысяч рублей. Причем деньги поступили на счета как неработающих пенсионеров, так и тех, кто официально трудоустроены. Пенсионеры просили власти повторить такое пособие в октябре, ноябре и затем уже в декабре. 

По мнению ряда экспертов, выплату правительство действительно повторит. Известно, что Минтруд заявил, что сейчас рассматривается вопрос о том, как компенсировать пенсионерам высокую инфляцию. Ведь пенсии с 1 января проиндексируют лишь на 5,9 %, хотя инфляция уже превысила 8 %.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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