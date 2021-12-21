«Мы это уже проходили»: в Сбербанке рассказали, к чему готовиться россиянам в январе

Сегодня, 16:54

0

Image 16+
«Мы это уже проходили»: в Сбербанке рассказали, к чему готовиться россиянам в январе
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В России произойдут изменения, которые коснуться всех граждан, планирующих ипотеку.

Подробно об этих изменениях рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, сообщает PRIMPRESS. Он предупредил, что в стране грядет повышение кредитных ставок, и ставки по ипотеке, скорее всего, вскоре станут двухзначными.

Повышение ставок по ипотечным кредитам, отмечает Царев, произойдет еще до конца зимы. Но и дальше изменения возможны в сторону увеличения. Насколько они будут ощутимыми, зависит от решений Центробанка по ключевой ставке.

«Ставки могут быть больше 10%, с другой стороны, я не считаю, что это будет долгосрочный тренд. Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим, наверное, сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили», - отметил Царев.

Ранее стало известно, что Центробанк поднял в декабре ключевую ставку до 8,5% годовых. По мнению экспертов, еще раз ключевая ставка поднимется и в первом квартале 2022 года. На этот шаг придется пойти регулятору из-за того, что инфляция в стране остается высокой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Мы это уже проходили»: в Сбербанке рассказали, к чему готовиться россиянам в январе

Сегодня, 16:54

Госдума РФ ввела изменения в пенсионном законодательстве с 1 января 2022 года

Сегодня, 14:59

Президент Путин: выплаты миллионам граждан России вырастут

Сегодня, 14:09

Эксперт Усов рассказал о том, куда инвестировать пенсионные средства

Сегодня, 12:24

Российские пенсионеры старше 60 лет в декабре получат выплату в размере 2 тыс. рублей

Сегодня, 10:44

Сивакова пояснила пенсионерам в РФ, как рассчитать новый размер пенсии с 1 января 2022 года

Сегодня, 09:39

Пенсионеры получат выплаты к Новому году и после: что изменится в 2022 году

Вчера, 23:29

Аналитик Юшков предсказал Евросоюзу опустошение хранилищ газа к концу января

Вчера, 21:09

Еще по 11 500 рублей от соцзащиты: кому придут деньги до 25 декабря

Вчера, 18:54

Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Вчера, 16:34

Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Вчера, 15:44

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Вчера, 15:24

По 30 тис. рублей после Нового года. Россиянам готовят новую выплату

Вчера, 14:19

33% граждан России ждет увеличение зарплат в 2022 году на 11%

Вчера, 11:24

Финансист Солодков сообщил гражданам в России о рисках при хранении сбережений в валюте

Вчера, 11:19

В ПФР рассказали о выплате в 10 000 рублей в январе 2022 года

Вчера, 09:19

Сивакова: Каждому пенсионеру в России гарантировано 14 тыс. рублей от Путина

Вчера, 09:14

Граждан в России предупредили о неприятном изменении в квитанции за ЖКУ с 2022 года

Вчера, 09:14

Юрист Сивакова рассказала, кого в 2022 году индексация обойдет стороной

21-12-2021, 17:04

Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

21-12-2021, 16:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Вчера, 15:24

0

Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...

Подробнее
Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

21-12-2021, 15:54

0

Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...

Подробнее
Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

Вчера, 15:44

0

В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...

Подробнее
Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

Вчера, 16:34

0

В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...

Подробнее
Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

21-12-2021, 09:24

0

Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...

Подробнее
Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Александр Бельский связал с судьбой получение высоких постов выходцами из Курортного района

Вчера, 21:05

0

Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

21-12-2021, 15:49

0

Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...

Подробнее
Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

21-12-2021, 16:19

0

В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители...

Подробнее
В РФ предложили повысить размер поощрения к ордену «Родительская слава»

В РФ предложили повысить размер поощрения к ордену «Родительская слава»

21-12-2021, 11:39

0

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить размер выплаты гражданам,...

Подробнее
Россиянам грозит нехватка мяса и птицы из-за кризиса

Россиянам грозит нехватка мяса и птицы из-за кризиса

21-12-2021, 01:29

0

"Российское мясо скоро перестанет появляться на прилавках магазинов, –сообщает "Рен-ТВ", – нас ждет кризис в мясном...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах