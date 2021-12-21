«Мы это уже проходили»: в Сбербанке рассказали, к чему готовиться россиянам в январе

В России произойдут изменения, которые коснуться всех граждан, планирующих ипотеку.

Подробно об этих изменениях рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, сообщает PRIMPRESS . Он предупредил, что в стране грядет повышение кредитных ставок, и ставки по ипотеке, скорее всего, вскоре станут двухзначными.

Повышение ставок по ипотечным кредитам, отмечает Царев, произойдет еще до конца зимы. Но и дальше изменения возможны в сторону увеличения. Насколько они будут ощутимыми, зависит от решений Центробанка по ключевой ставке.

«Ставки могут быть больше 10%, с другой стороны, я не считаю, что это будет долгосрочный тренд. Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим, наверное, сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили», - отметил Царев.

Ранее стало известно, что Центробанк поднял в декабре ключевую ставку до 8,5% годовых. По мнению экспертов, еще раз ключевая ставка поднимется и в первом квартале 2022 года. На этот шаг придется пойти регулятору из-за того, что инфляция в стране остается высокой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700