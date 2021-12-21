«Мы это уже проходили»: в Сбербанке рассказали, к чему готовиться россиянам в январе

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
В России произойдут изменения, которые коснуться всех граждан, планирующих ипотеку.
Подробно об этих изменениях рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, сообщает PRIMPRESS. Он предупредил, что в стране грядет повышение кредитных ставок, и ставки по ипотеке, скорее всего, вскоре станут двухзначными.
Повышение ставок по ипотечным кредитам, отмечает Царев, произойдет еще до конца зимы. Но и дальше изменения возможны в сторону увеличения. Насколько они будут ощутимыми, зависит от решений Центробанка по ключевой ставке.
«Ставки могут быть больше 10%, с другой стороны, я не считаю, что это будет долгосрочный тренд. Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим, наверное, сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили», - отметил Царев.
Ранее стало известно, что Центробанк поднял в декабре ключевую ставку до 8,5% годовых. По мнению экспертов, еще раз ключевая ставка поднимется и в первом квартале 2022 года. На этот шаг придется пойти регулятору из-за того, что инфляция в стране остается высокой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...Подробнее
В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...Подробнее
В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...Подробнее
Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...Подробнее
Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...Подробнее
Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...Подробнее
В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители...Подробнее
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить размер выплаты гражданам,...Подробнее
"Российское мясо скоро перестанет появляться на прилавках магазинов, –сообщает "Рен-ТВ", – нас ждет кризис в мясном...Подробнее
Комментировать