Госдума РФ ввела изменения в пенсионном законодательстве с 1 января 2022 года

Госдума утвердила ряд изменений в пенсионное законодательство, которые начнут действовать уже со следующего года.

Ведущий юрист Европейской юридической службы объяснила, что изменится в пенсионном законодательстве, передает РИА Новости .

Одно из изменений коснется порядка начисления пенсий по предложению центра занятости. Со следующего года он упроститься, и гражданин может выйти на досрочную пенсию до достижения пенсионного возраста, если не сможет трудоустроиться.

Если гражданин согласен, то служба занятости отправляет в ПФР, где проживает человек, предложение о досрочном назначении пенсии. К тому же начислить пенсию смогут и без специального заявления гражданина.

Социальные доплаты будут назначать в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. В беззаявительном порядке будет назначаться и страховая пенсия по инвалидности. Этот вид пенсии будут начислять с дня признания гражданина инвалидом.

Затронут изменения и порядок перехода на пенсию по старости с пенсии по потере кормильца. Если человеку исполняется 80 лет, ему устанавливается повышенная фиксированная выплата в размере 100%. Но если гражданин получает пенсию по потере кормильца, то он не может получить прибавку, для этого ему нужно перейти на свою пенсию по старости.

Важно отметить, что писать заявления о переходе на свою пенсию не придется, поскольку с 80 лет она будет назначаться автоматически, если ее размер выше страховой пенсии по случаю потери кормильца.

Оформить страховую пенсию по старости можно будет через портал «Госуслуг», а назначат ее автоматически дня обращения.

ПФР с 1 января 2022 года будет помогать гражданину получить документы о работе в других странах, если с ними у РФ заключен международный договор.

Со следующего года не будут снимать надбавку за период работы в сельской местности, если пенсионер уезжает в город.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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