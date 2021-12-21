Президент Путин: выплаты миллионам граждан России вырастут

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, анонсировал повышение социальных выплат в России. Федеральный бюджет страны на следующие годы глава государства охарактеризовал как «социально направленный».
«Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.
По его словам, меры поддержки населения, к которым власти страны прибегли в 2020 году, были, главным образом, нацелены на поддержку граждан и бизнеса. Федеральной казне они обошлись в круглую сумму - 4,5 триллиона рублей.
«Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — приводит слова российского президента агентство «Ура.ру».
Ранее президент сообщил о том, что правила начисления материнского капитала в РФ будут изменены - с нового года индексировать данную выплату будут не по прогнозному уровню инфляции, а по фактическому.
С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка сумма материнского капитала будет исчисляться 503 237 рублями. На второго ребенка государство будет выплачивать 665 009 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10...Подробнее
Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...Подробнее
В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда. Деньги будут приходить на карты,...Подробнее
В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия...Подробнее
Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...Подробнее
Высокопоставленные должности в Санкт-Петербурге по загадочному стечению обстоятельств получают выходцы из Курортного...Подробнее
Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были...Подробнее
Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...Подробнее
Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится. Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть...Подробнее
В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители...Подробнее
Комментировать