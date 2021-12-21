Президент Путин: выплаты миллионам граждан России вырастут

Президент России Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, анонсировал повышение социальных выплат в России. Федеральный бюджет страны на следующие годы глава государства охарактеризовал как «социально направленный».

«Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, меры поддержки населения, к которым власти страны прибегли в 2020 году, были, главным образом, нацелены на поддержку граждан и бизнеса. Федеральной казне они обошлись в круглую сумму - 4,5 триллиона рублей.

«Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — приводит слова российского президента агентство «Ура.ру».

Ранее президент сообщил о том, что правила начисления материнского капитала в РФ будут изменены - с нового года индексировать данную выплату будут не по прогнозному уровню инфляции, а по фактическому.

С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка сумма материнского капитала будет исчисляться 503 237 рублями. На второго ребенка государство будет выплачивать 665 009 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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