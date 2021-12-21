Эксперт Усов рассказал о том, куда инвестировать пенсионные средства

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Аналитик Илья Усов прокомментировал идею о стимулировании пенсионеров вкладывать свои средства в Негосударственный пенсионный фонд. По мнению эксперта, данная инициатива действительно сможет развить финансовый рынок в РФ, при условии, что вложение средств будет проводиться на выгодных для пенсионеров условиях. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно программе «Основные направления развития финансового рынка», правительство намерено стимулировать возрастное население РФ вкладывать свои средства в акции Негосударственного пенсионного фонда. Эксперт Илья Усов отметил, что повысить благосостояние граждан такой инициативой можно только в случае предоставления выгодных условий вложения средств.
«Ранее похожие программы уже были внедрены в России, однако они не принесли повышенной доходности для пенсионеров, а наоборот, обернулись убытками для клиентов. Одной из причин этому стала попытка компаний реструктуризировать свою задолженность, которая была обеспечена госгарантиями», - прокомментировал Илья Усов.
Эксперт также отметил, что на рынке на сегодняшний день присутствует крайне малое количество ликвидных бумаг, в которые имело бы смысл вложить средства. В связи с этим, инициатива по вложению пенсионных средств в акции НПФ выглядит нецелесообразной и неперспективной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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