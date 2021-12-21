Российские пенсионеры старше 60 лет в декабре получат выплату в размере 2 тыс. рублей

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Население РФ старше 60 лет может претендовать на выплату в 2 тысячи рублей, которая может быть предоставлена уже в декабре текущего года — такую информацию сообщили в ПФР. Указывается, что условием для получения такой помощи от государства является прохождение полного цикла вакцинации против COVID-19, передает «Primpress.ru».
Согласно разъяснению специалистов Пенсионного фонда России, денежные выплаты в размере 2 тысяч рублей предусмотрены для граждан старше 60 лет, которые приняли участие в кампании по вакцинации. Получить такую помощь можно до конца текущего года, однако пенсионеры должны иметь документ о прохождении полного курса вакцинации.
Известно, что в ряде российских регионов уже была проведена данная выплата, причем окончательный размер помощи устанавливается региональными властями. В частности, пенсионеры старше 65 лет, которые проживают на территории Москвы, могут получить по 10 тысяч рублей — для этого им необходимо поменять подарочный государственный набор на денежную выплату. В ПФР добавили, что никаких заявлений для получения помощи предоставлять не нужно — начисление средств будет генерироваться автоматически.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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