Сивакова пояснила пенсионерам в РФ, как рассчитать новый размер пенсии с 1 января 2022 года

О том, как будут рассчитывать пенсии в январе 2022 года, рассказала юрист Ирина Сивакова.

Она сообщила, что каждый пенсионер, которому приходит страховая пенсия по старости, получит в январе на 5,9% больше, если уже не ведет трудовую деятельность. Индексация страховых пенсий по старости заложена на этом уровне, передает PRIMPRESS . Такой показатель власти заложили в бюджет Пенсионного фонда на 2022 год, хотя реальная инфляция, по мнению экспертов, будет выше.

Ходят слухи и о том, что будет для пенсионеров дополнительная выплата, которая позволит частично компенсировать снижение реальных доходов из-за высокой инфляции. Но будет ли такая выплата введена, и в каком размере, никакой официальной информации нет.

Сивакова сообщила, что точный размер пенсии после индексации можно узнать, умножив пенсию на 1,059. Это и будет та сумма, которую ПФР начислит пенсионеру в январе, и далее она будет приходить весь год.

«То есть условная страховая пенсия в 100 баллов увеличится со следующего года на 940 рублей (с 15 930 до 16 870 рублей)», – сообщила юрист.

Но стоит учитывать, что индексация снова коснется только неработающих пенсионеров. Тех же, кто продолжает вести официально трудовую деятельность, государство снова обделило, но пообещало повысить им пенсию в августе с учетом заработанных за год баллов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700