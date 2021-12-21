Аналитик Юшков предсказал Евросоюзу опустошение хранилищ газа к концу января

Вчера, 21:09

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Аналитик Юшков предсказал Евросоюзу опустошение хранилищ газа к концу января
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Подземные газохранилища Европейского союза, с высокой степенью вероятности, могут стать пустыми ориентировочно на конец января следующего года. Этот прогноз дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Юшков, сообщает онлайн-издание «Общественная Служба Новостей». 

В последние годы европейские зимы из года в год всё морознее, поэтому требуется всё больше и больше энергоносителей для отопления и поддержания жизнедеятельности в жилых и офисных помещениях. Всё время повышается объём потребления угля и газа. Даже раньше на всей территории Европейского союза не хватало отопительного сырья, а сейчас подземные хранилища стремительно пустеют, а дефицит газа становится всё большим. По состоянию на 15 декабря из ПХГ уже сожгли 30% газа. 

Аналитик акцентировал внимание на том, что на нынешнее положение с энергоносителями оказывают чрезвычайное влияние необдуманные высказывания политиков Евросоюза, но расплачиваются за их речи обыкновенные граждане Европы. 

«Ежедневно политики с больших трибун выдают очередное странное заявление. Министр энергетики Германии сказала: «Северный поток — 2» якобы не соответствует нормам Европейского союза, хотя процесс сертификации идет и проверка не завершена. Другие говорят, что проект — это геополитическая ошибка. Такие высказывания вносят нервозность на рынок сырья. Трейдеры осуществляют скупку газовых фьючерсов. Это постоянно провоцирует повышение на бирже, поэтому газовые тарифы в Европе ещё больше возрастают. В результате — во всех этих скачках на бирже виноваты сами европейцы», — объяснил Юшков. 

Аналитик уверен, что совсем скоро хранилища газа в Европе полностью опустеют, а стоимость сырья снова вырастет, причем настолько, что оно станет непомерно дорогим для людей. 

Ранее эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что поставки российского газа в Европу могут осложниться из-за похолодания в РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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