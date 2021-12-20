Еще по 11 500 рублей от соцзащиты: кому придут деньги до 25 декабря

Это завершительные начисления для семей с детьми в 2021 году. Выплаты поступят на карты, принадлежащие национальной платежной системе «Мир».

Как считают эксперты, пособия начнут выплачивать уже в ближайшее время. На него могут рассчитывать семьи с детьми, которым не исполнилось 3 года. Деньги придут на счет до 25 декабря.

Начисления получат родители, чья ситуация соответствует условиям пособия.

Необходимо, чтобы один из детей родился позже 2018 года, это может быть также усыновленный ребенок. Родители или опекуны обязательно должны являться гражданами Российской Федерации, а их зарплата должна быть не больше, чем два прожиточных минимума для этого региона.

Учитываться будут все заработанные средства за 12 месяцев и за полгода до подачи заявки на пособие.

Суммарную прибыль семьи разделят на всех ее членов, затем еще на 12. Если полученная в итоге сумма будет меньше двух прожиточных минимумов, то можно будет получить детскую помощь от государства.

Сумма начислений пропорциональна детскому прожиточному минимуму региона. Но в среднем по Российской Федерации она составляет 11500 рублей. Выплата до 25 декабря составит такую же сумму.

Начислять деньги на счета граждан будет соцзащита, но заявку на пособие нужно оформить в ПФР, если вы родители второго ребенка, если первого – то в МФЦ. Подать заявление должна мать или отец, если она умерла или лишена родительских прав.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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