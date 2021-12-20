Начнут выселять. Всех, кто живет в квартирах, ждет изменение с января

В следующем году могут начаться массовые выселения из квартир. Об этом заявила представитель компании Est-a-Tet Юлия Дымова, передает PRIMPRESS .

Она сообщила, что снижение доходов граждан продолжится, поскольку инфляция все еще на высоком уровне. В итоге финансовые учреждения будут вынуждены продавать квартиры тех, кто задолжал по ипотечным кредитам, а на рынке появится больше отнятых объектов недвижимости.

Ипотека для многих россиян является единственной возможностью улучшить свои жилищные условия. Но экономическая ситуация в стране ударила по многим, и платежи по ипотечным кредитам для многих являются уже непосильными. Долговая нагрузка вынуждает многих отказываться от ипотечных кредитов.

Если человек не может погашать ипотеку, то банк забирает жилье и отправляет его на аукцион. Что интересно, это жилье также можно приобретать по ипотеке. Продавая такое жилье, банк пытается покрыть свои расходы.

Поэтому эксперт призывают граждан внимательно следить за своими платежами, и если возникает сложная ситуация, обращаться в банк, чтобы обсудить свои финансовые проблемы. Возможно, банк предоставит возможность взять кредитные каникулы, тем самым дав возможность на время смягчить финансовую нагрузку и подыскать новые источники доходов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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