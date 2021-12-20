Решение принято. Новогодние выплаты пенсионерам РФ начнутся с 27 декабря

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В конце декабря многие пожилые граждане получат выплаты по линии Пенсионного фонда.
Деньги будут приходить на карты, либо на счет пенсионера, обслуживаемый «Почтой России», передает PRIMPRESS.
Это так называемые новогодние выплаты, а точнее, досрочные перечисления за январь.
В прошлом году выплаты за январь пенсионерам начали начислять с 25 декабря. Это позволило получить их еще до новогодних каникул.
И в этом году в ПФР решили работать по аналогичной схеме, поэтому со следующей недели граждане начнут получать свои январские выплаты. Деньги получат те, кому выплаты и пособия приходят в первых числах месяца. Это не только пенсионеры, но и беременные женщины, родители, воспитывающие детей в одиночку, и другие граждане, у которых есть выплаты по линии ПФР.
Стоит отметить, что в этом году нерабочим будет также 31 декабря, и в этот день не будут работать банковские и почтовые отделения. Продлятся новогодние каникулы включительно по 9 января 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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