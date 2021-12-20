Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам

Доктор экономических наук Сергей Смирнов рассказал о негативных последствиях еще одной разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей для всех пенсионеров. Он объяснил, чем может обернуться такая выплата, если власти одобрят ее, передает PRIMPRESS .

Будут ли дополнительные меры поддержки населения в этом году, власти решат уже в ближайшие дни. Возможно будет введено разовое пособие малозащищенным категориям граждан. То есть, деньги получат многодетные семьи и все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет.

Смирнов отметил, что бюджет 2021 года будет профицитным, и, возможно, этим воспользуются для обеспечения выплат. К тому же индексация пенсий и многих выплат, запланированная на следующий год, не перекрывает инфляцию, и разовая выплата может компенсировать снижение реальных доходов. Но подобного рода разовые выплаты, уверен Смирнов, не будут способствовать росту доходов и улучшению экономической ситуации в стране.

«Малообеспеченным гражданам все равно придется сесть на диету, так как растущие из-за высокой инфляции ценники в магазинах превратят все эти индексации в пыль», – заявил Смирнов.

Чтобы снизить уровень бедности, следует вводить регулярную помощь для бедных граждан, поддерживая различные программы, которые бы позволяли повысить их доходы, а также предоставляя льготы на различные базовые услуги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700