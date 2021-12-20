По 30 тис. рублей после Нового года. Россиянам готовят новую выплату

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Новую денежную выплату готовят для россиян и составит она 30 тыс. рублей в месяц для семьи из трех человек.
В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о начислении ежемесячно по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, передает PRIMPRESS. Разработан этот документ фракцией «Справедливая Россия».
Лидер фракции Сергей Миронов объяснил, что речь идет о так называемом справедливом базовом доходе.
«Мать-одиночка с ребенком – 20 тысяч рублей в месяц, и эти средства должны выплачиваться без каких-либо задержек и ограничений», – подчеркнул депутат.
В законопроекте предлагается поэтапное введение базового дохода. Первыми его должны получить малоимущие семьи и пожилые граждане. И в финале реализации он станет начисляться всем гражданам России.
В «Справедливой России» уверены, что этот законопроект необходимо рассмотреть в ближайшее время и обязательно принять, так как сейчас в условиях пандемии и общего кризиса оно станет существенной поддержкой для миллионов россиян.
В целом финансирование выплат потребует порядка 7,5 триллионов рублей в год и взять их предлагается из Фонда национального благосостояния, а также за счет возвращения налогов от экспортеров газа и нефти. Также на эти цели можно потратить доходы от продажи этилового спирта, на который депутаты предлагают ввести государственную монополию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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