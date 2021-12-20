33% граждан России ждет увеличение зарплат в 2022 году на 11%

Треть населения России может рассчитывать на повышение заработной платы в 2022 году — такую информацию предоставили аналитики Центра министра Решетникова. По подсчетам экспертов, треть российских компаний намерена повысить уровень заработной платы для своих работников на 11%, передает «URA.Ru».

Специалисты Центра стратегических разработок министра Решетникова предоставили данные о прогнозируемом повышении заработной платы на 2022 год. Согласно опросу, каждая пятая российская компания намерена увеличить численность кадров в пределах 10%, а каждая третья работает над повышением заработной платы в пределах 11%.

«По итогам 2021 года, средний уровень заработной платы в России вырос на 8%, а в 2022 году мы ожидаем повышения до 11%», - прокомментировали аналитики.

Указывается, что среди компаний, которые выразили намерение увеличить уровень заработной платы для своих сотрудников, две трети относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.

«На фоне частично оправдавшихся надежд экономические ожидания бизнеса на 2022 год более сдержанные, хотя почти каждая вторая компания прогнозирует рост выручки и операционной прибыли в 2022 году», - отметили в аналитическом центре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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