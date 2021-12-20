33% граждан России ждет увеличение зарплат в 2022 году на 11%

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Треть населения России может рассчитывать на повышение заработной платы в 2022 году — такую информацию предоставили аналитики Центра министра Решетникова. По подсчетам экспертов, треть российских компаний намерена повысить уровень заработной платы для своих работников на 11%, передает «URA.Ru».
Специалисты Центра стратегических разработок министра Решетникова предоставили данные о прогнозируемом повышении заработной платы на 2022 год. Согласно опросу, каждая пятая российская компания намерена увеличить численность кадров в пределах 10%, а каждая третья работает над повышением заработной платы в пределах 11%.
«По итогам 2021 года, средний уровень заработной платы в России вырос на 8%, а в 2022 году мы ожидаем повышения до 11%», - прокомментировали аналитики.
Указывается, что среди компаний, которые выразили намерение увеличить уровень заработной платы для своих сотрудников, две трети относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса.
«На фоне частично оправдавшихся надежд экономические ожидания бизнеса на 2022 год более сдержанные, хотя почти каждая вторая компания прогнозирует рост выручки и операционной прибыли в 2022 году», - отметили в аналитическом центре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...Подробнее
В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка. Для того, чтобы получить эту сумму,...Подробнее
Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты. Для держателей пластика...Подробнее
О новых выплатах до конца года рассказали эксперты, отмечая, что эти выплаты получат не все пенсионеры. Речь идет о...Подробнее
Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году. Для начисления данной выплаты будут действовать...Подробнее
Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были...Подробнее
О рекордном повышении выплат по старости заявили эксперты. Но, к сожалению, существенный рост выплат не коснется...Подробнее
Эксперты рассказали о том, у кого в следующем году пенсия не изменится. Юрист Ирина Сивакова утверждает, что часть...Подробнее
Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный...Подробнее
Комментировать