Финансист Солодков сообщил гражданам в России о рисках при хранении сбережений в валюте

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Сейчас не время для того, чтобы хранить накопления в валюте, уверен директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он рассказал «Прайм» о том, в чем суть рисков накоплений в валюте.
Конечно же, банки нередко дают высокую реальную процентную ставку по вкладам в валюте. Но, по его словам, реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение.
Солодков добавил, что ставки по рублевым депозитам могут вырасти вскоре, ведь Центробанк уже поднял ключевую ставку. Но при этом многие исходят из того, что в долгосрочной перспективе рубль всегда демонстрирует тренд на понижение. Тем не менее, такая ситуация не лишает возможности экономить на коротком отрезке времени.
Эксперт указал на то, что риски подогреваются ситуацией вокруг Украины, и они могут серьезно пошатнуть российскую валюту даже при стабильности российской экономики.
Тем не менее, уверен Солодков, хранить дома деньги тоже не стоит. Даже при размещении на депозитах обесценивание будет не столь ощутимым, поскольку частично его перекроет ставка по депозитам. Пока же стоит учитывать, что рубль обесценивается быстрее, чем доллар и евро.
«В любом случае я бы рекомендовал рассмотреть для инвестиций иные инструменты, нежели банковские депозиты – облигации или рублевые ОФЗ. Доходность тут будет выше, впрочем и риски немалые, связанные с волатильностью рубля», — объяснил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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