ПФР обрадовал граждан в РФ новой выплате в 10 000 рублей в январе 2022 года

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Около 10 тыс. рублей получат многие россияне уже в январе 2022 года.
Начальник отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Яна Позднякова объяснила, кому будет начислена эта выплата, передает PRIMPRESS.
По ее словам, речь идет о выплатах семьям с детьми. Право на такую выплату есть у семей, в которых второй ребенок родился после января 2018 года.
Выплачивается это пособие ежемесячно за счет средств материнского капитала. В 2022 году выплаты будут проиндексированы. Поэтому, к примеру, в Алтайском крае те семьи, которые заранее подали заявление на получение данной выплаты, получат в январе по 10 611 рублей.
Специалист заметила, что для получения таких денег есть и еще одно условие. Важно, чтобы средний доход членов семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов за второй квартал предыдущего года. Обычно речь идет о сумме около 20 тысяч рублей.
ПФР сообщил, что в 2022 году сумма материнского капитала вырастет, поскольку его проиндексируют на 3,7%. Соответствующий закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Но не исключено, что итоговое повышение будет больше, поскольку в законе, подписанном главой государства, речь шла об индексации на размер фактической инфляции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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