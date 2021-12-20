Сивакова: Каждому пенсионеру в России гарантировано 14 тыс. рублей от Путина

Со следующего года в России вступит в силу новый закон, защищающий права пенсионеров-должников, который подписал ранее президент РФ Владимир Путин.

Юрист Ирина Сивакова объяснила, что изменится с 1 февраля для тех пожилых граждан, которые накопили какие-либо долги, передает PRIMPRESS .

Пожилые граждане уже не раз жаловались на то, что с их банковских карт списывают денежные средства, которые поступают им по линии Пенсионного фонда. При чем после таких списаний пенсионер может вовсе на месяц до следующей выплаты лишиться средств существования.

И хотя списывать можно не более 50% от пенсии, тем не менее, при маленькой пенсии даже после такого списания на руках остается сумма, которой явно не хватит на жизнь.

По новому закону пенсионер сможет подать заявление судебным приставам о том, чтобы сумма, которая остается после списания, не была ниже прожиточного минимума. Поэтому у тех, кто получает пенсии ниже прожиточного минимума, вообще ничего списать судебные приставы не смогут.

В 2022 году прожиточный минимум в России будет 13 793 рубля, то есть, все пенсионеры, в том числе и те, у кого есть долги, получат на руки не менее 14 тыс. рублей ежемесячно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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