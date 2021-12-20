Граждан в России предупредили о неприятном изменении в квитанции за ЖКУ с 2022 года

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда
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До конца текущего года немало россиян получат еще одну квитанцию по жилищно-коммунальным услугам.
Квитанция придет должникам, а именно тем, кто задолжали проплату в Фонд капитального ремонта, передает PRIMPRESS. Стоит отметить, что таких должников немало по стране и есть они также в Приморье.
Эксперты объясняют, что эти долговые квитанции подобьют итог года. Поэтому все, кто задолжал, получат их до конца декабря. В этой квитанции будет указана не только сумма долга, но и рекомендуемые сроки оплаты. Также на квитанции есть контакты для связи и информация об уполномоченной организации. То есть, получив такую квитанцию, должник будет знать, куда ему обратиться в случае ошибки или уточнения сроков платежей.
При этом стоит учитывать, что со следующего года тариф по капремонту повысится. В Приморском крае с января минимальный тариф по капремонту составит 8,78 рубля с одного квадрата жилья. С 2014 года он поднялся более чем на 2 рубля.
Отказаться от такого платежа нельзя, поскольку он является обязательным для всех. Но, что интересно, платят его и те собственники жилья, которые попросту даже не до живут до капитального ремонта. Эти деньги, по сути, направляются в общий котел, и идут в дальнейшем на ремонты других домов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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