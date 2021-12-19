Юрист Сивакова рассказала, кого в 2022 году индексация обойдет стороной

Сегодня, 17:04

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Юрист Сивакова рассказала, кого в 2022 году индексация обойдет стороной
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Юрист Ирина Сивакова в беседе с сетевым ресурсом PRIMPRESS рассказала о том, что в 2022 году индексация коснется не всех. Так, без повышения пенсий останутся работающие пенсионеры. Кроме того, жителям некоторых регионов не будут проиндексированы региональные доплаты.

Работающим пенсионерам в России вот уже пять лет кряду, в отличие от неработающих, трудовые пенсии не пересчитываются по проценту индексации. Для них действует «заморозка» ровно до того момента, пока они не откажутся от трудовой деятельности и не уволятся с работы.

По словам Сиваковой, в 2022 году не будут проиндексированы выплаты, которые приходят гражданам по линии социальной защиты населения. Они финансируются из местных бюджетов.

Некоторые регионы из-за недостатка финансирования решили не повышать соцдоплаты. Так, например, от индексации отказались в Ленинградской области.

Юрист отметила, что некоторые субъекты выплаты проиндексируют, но несущественно. Потому как в столичном регионе, к примеру, они вырастут всего на один процент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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