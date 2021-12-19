Юрист Сивакова рассказала, кого в 2022 году индексация обойдет стороной

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова в беседе с сетевым ресурсом PRIMPRESS рассказала о том, что в 2022 году индексация коснется не всех. Так, без повышения пенсий останутся работающие пенсионеры. Кроме того, жителям некоторых регионов не будут проиндексированы региональные доплаты.
Работающим пенсионерам в России вот уже пять лет кряду, в отличие от неработающих, трудовые пенсии не пересчитываются по проценту индексации. Для них действует «заморозка» ровно до того момента, пока они не откажутся от трудовой деятельности и не уволятся с работы.
По словам Сиваковой, в 2022 году не будут проиндексированы выплаты, которые приходят гражданам по линии социальной защиты населения. Они финансируются из местных бюджетов.
Некоторые регионы из-за недостатка финансирования решили не повышать соцдоплаты. Так, например, от индексации отказались в Ленинградской области.
Юрист отметила, что некоторые субъекты выплаты проиндексируют, но несущественно. Потому как в столичном регионе, к примеру, они вырастут всего на один процент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это...Подробнее
В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка. Для того, чтобы получить эту сумму,...Подробнее
Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты. Для держателей пластика...Подробнее
О новых выплатах до конца года рассказали эксперты, отмечая, что эти выплаты получат не все пенсионеры. Речь идет о...Подробнее
Миллионы россиян, уже вышедших на пенсию, смогут получить новую денежную выплату в размере 2 613 рублей. Важно...Подробнее
Испытания танка Т-14 «Армата» в Сирии позволили специалистам Уралвагонзавода обнаружить ряд проблем в конструкции...Подробнее
Комментировать