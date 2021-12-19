Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители получат по 20 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS .

Начислять эту разовую выплату начнут с 1 января 2022 года.

Выплата на детей есть и сейчас, но в следующем году она вырастет после индексации на 5,8% почти до 20 тыс. рублей. Если говорить точнее, то такая выплата будет составлять 19 981 рубль и выдаваться будет разово на каждого новорожденного малыша.

Важно отметить, что эта выплата не зависит ни от доходов родителей, ни от того, работают они или нет, ни от того, в каком регионе проживает семья. Но в некоторых регионах будет введена также региональная доплата.

В Москве при рождении ребенка семья получит разово 90 тыс. рублей, если родителям еще нет 36 лет. За второго ребенка молодым семьям выплатят уже 126 тыс. рублей, что достаточно неплохое подспорье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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