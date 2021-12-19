Гражданам в России выплатят по 20 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 января 2022 года

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
В 2022 году вступят в силу изменения, которые затронут правила начисления выплат на детей. Все без исключения родители получат по 20 тыс. рублей, пишет PRIMPRESS.
Начислять эту разовую выплату начнут с 1 января 2022 года.
Выплата на детей есть и сейчас, но в следующем году она вырастет после индексации на 5,8% почти до 20 тыс. рублей. Если говорить точнее, то такая выплата будет составлять 19 981 рубль и выдаваться будет разово на каждого новорожденного малыша.
Важно отметить, что эта выплата не зависит ни от доходов родителей, ни от того, работают они или нет, ни от того, в каком регионе проживает семья. Но в некоторых регионах будет введена также региональная доплата.
В Москве при рождении ребенка семья получит разово 90 тыс. рублей, если родителям еще нет 36 лет. За второго ребенка молодым семьям выплатят уже 126 тыс. рублей, что достаточно неплохое подспорье.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка. Для того, чтобы получить эту сумму,...Подробнее
Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты. Для держателей пластика...Подробнее
О новых выплатах до конца года рассказали эксперты, отмечая, что эти выплаты получат не все пенсионеры. Речь идет о...Подробнее
Миллионы россиян, уже вышедших на пенсию, смогут получить новую денежную выплату в размере 2 613 рублей. Важно...Подробнее
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ открывает для россиян новые дополнительные возможности для увеличения доходов по...Подробнее
Комментировать