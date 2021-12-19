Сбербанк призвал граждан готовиться к худшему

Центробанк России намерен обуздать инфляцию, поэтому собирается снова повысить ключевую ставку. Судя по всему, это произойдет после новогодних праздников. Ожидается, что эти изменения коснутся всех держателей банковских вкладов, а также тех граждан, которые желают взять кредиты. Такую новость сообщил Игорь Рапохин, старший стратег SberCIB Investment Research, крупнейшей аналитической компании, освещающей российский фондовый рынок.

По его мнению, сделано это будет радикально, то есть ставку повысят сразу на 50 базисных пунктов. Напомним, что в декабре ЦБ повысил этот показатель до 8,5 % годовых. Таким образом, в первом квартале следующего года ставка составит уже 9 %.

По словам Рапохина, инфляционная спираль продолжает раскручиваться. Вместе с тем он заметил, что россияне стали брать меньше кредитов и сосредоточились на накоплении своих сбережений.

Однако Банк России будет проводить довольно жесткую денежно-кредитную политику. В начале следующего года возможен новый виток роста цен. После Нового года магазины по традиции повысят стоимость на всю продукцию, пишет primpress.ru .

Компания SberCIB Investment Research рассмотрела несколько сценариев на следующий год. Согласно пессимистичному сценарию, Центробанк повысит ключевую ставку после праздников на 150 базисных пунктов, то есть до 10 %. При этом ожидаются скачки курсов ведущих валют. К концу года курс доллара может находиться на отметке в 73 рубля, а ключевая ставка будет на уровне 9,25%

В компании отмечают, что самый негативный сценарий может легко воплотиться в жизнь, так как риски во всем мире сохраняются. Для этого достаточно, чтобы инфляция и инфляционные ожидания в США в начале следующего года оставались на нынешнем уровне. Уже сейчас участники финансового рынка закладывают в котировках ставку ЦБ 9,5% на первый квартал, заявил Рапохин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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