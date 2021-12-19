Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза

Сегодня, 15:49

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Сказали, как пенсионеры России сами занижают себе пенсию в 1,5 раза
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Пенсионеры могут сами занизить себе пенсию, не указав всю информацию о трудовом стаже. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Возможны даже ситуации, когда пенсионеру начисляют в полтора раза меньше, чем он мог получать, если бы указал всю информацию о своем трудовом стаже.

Нередко пенсионеры винят сотрудников Пенсионного фонда в том, что им насчитали низкую пенсию. Но это может произойти и из-за невнимательности или неосведомленности самого пенсионера.

Важно указывать при оформлении пенсии весь трудовой стаж, поскольку в противном случае пенсия будет насчитана только с учетом данных, которые внесены в индивидуальный лицевой счет. В итоге выпадают периоды трудового стажа, из-за чего пенсия начисляется ниже, чем ожидал пенсионер.

Часто выпадают при начислении пенсии как раз периоды советского времени и начала 1990-х годов, когда многие компании массово закрывались, и данные архивов пропали. Но если у гражданина есть документы, подтверждающие, что они вели трудовую деятельность в тот период, то эти года тоже будут учтены при расчете пенсии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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