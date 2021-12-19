Президент Путин может одобрить новые выплаты гражданам в России в декабре 2021 года

Уже в четверг, 23 декабря, может быть объявлена новая выплата для российских пенсионеров.

В этот день, как известно, будет проходить пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Источник, близкий к Кремлю, сообщил Царьграду , что глава государства может сообщить как раз на этом мероприятии о выплатах для пожилых граждан.

Ранее Путин, обсуждая меры поддержки граждан в 2021 году, заявил, что они не являются исчерпывающими. И это многие расценили как намек на еще одну разовую выплату для пенсионеров.

В августе, как мы помним, выплату в 10 тыс. рублей получили родители и опекуны школьников, а в сентябре такую же сумму начислили всем пенсионерам, в том числе и работающим.

Поэтому не исключено, что еще одна выплата будет и в декабре. К тому же, по словам экспертов, она перекроет в какой-то мере снижение доходов пожилых граждан на фоне достаточно ощутимой инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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