Часть пенсионеров РФ получит по 12 800 рублей в 2022 году

В 2022 году вырастут многие выплаты, которые получают россияне, в том числе и пенсии.

Так, на январь запланирована индексация страховых пенсий по старости, о чем сообщает ИА DEITA.RU . Неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию по старости на 5,9%.

За счет повышения пенсий вырастет и фиксированная надбавка. Ее получают в России, в том числе пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Сейчас она составляет 6044,48 рублей, а в 2022 году она вырастет до 6 401,10 рубля.

Выплачивают прибавку в двойном размере на следующий месяц после дня рождения. И с учетом индексации в 2022 году эта прибавка на 80-летие составит 12 802,20 рублей.

Стоит отметить, что прибавка в двойном размере приходит только первый раз, а далее будет приходить одиночная прибавка.

Тем не менее, для 80-летних пенсионеров предоставляют скидки на коммунальные услуги, льготы по капремонту, право на получении компенсации за уход, налоговые льготы и бесплатные путевки в санаторий. Некоторые регионы предоставляют им дополнительные льготы, которые могут отличаться от действующих в соседних субъектах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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