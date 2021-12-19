Часть пенсионеров РФ получит по 12 800 рублей в 2022 году

Сегодня, 12:14

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Часть пенсионеров РФ получит по 12 800 рублей в 2022 году
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

В 2022 году вырастут многие выплаты, которые получают россияне, в том числе и пенсии.

Так, на январь запланирована индексация страховых пенсий по старости, о чем сообщает ИА DEITA.RU. Неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию по старости на 5,9%.

За счет повышения пенсий вырастет и фиксированная надбавка. Ее получают в России, в том числе пенсионеры, которым исполнилось 80  лет. Сейчас она составляет 6044,48 рублей, а в 2022 году она вырастет до 6 401,10 рубля.

Выплачивают прибавку в двойном размере на следующий месяц после дня рождения. И с учетом индексации в 2022 году эта прибавка на 80-летие составит 12 802,20 рублей.

Стоит отметить, что прибавка в двойном размере приходит только первый раз, а далее будет приходить одиночная прибавка.

Тем не менее, для 80-летних пенсионеров предоставляют скидки на коммунальные услуги, льготы по капремонту, право на получении компенсации за уход, налоговые льготы и бесплатные путевки в санаторий. Некоторые регионы предоставляют им дополнительные льготы, которые могут отличаться от действующих в соседних субъектах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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