Граждане в РФ получат по 10 тис. рублей в январе 2022 года на карту «Мир» за путешествия

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Выплата придет на карты «Мир» тем, кто приобретал туры по стране через специальный портал, который заработал в рамках программы туристического кешбека, запущенного Ростуризмом, передает PRIMPRESS.
Новый этап программы туристического кешбэка заработает с 18 января 2022 года. По условиям программы, с этого дня и до 12 апреля можно будет приобретать туры, которые пройдут до 30 апреля 2022 года по особым условиям. В частности, тем, кто оплатит туры, доступные на специальном портале, картой «Мир», смогут получить обратно до 20% стоимости путевки.
Максимальная сумма выплаты достигает 20 тысяч рублей с одной поездки, а в среднем сумма выплаты будет около 10 тыс. рублей, если исходить из статистики предыдущих этапов программы.
Важно отметить, что программа действует по всей стране, важно лишь приобретать туры через сайт мирпутешествий.рф и проплачивать их картой «Мир».
Стоит отметить, что на 2022 год планируется в дальнейшем еще одна волна, но когда она стартует, пока информации нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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