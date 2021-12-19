Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Сегодня, 09:24

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Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году.

Для начисления данной выплаты будут действовать определенные условия, о которых и рассказала юрист Ирина Сивакова, передает PRIMPRESS.

Она объяснила, что по 15 тыс. рублей будут начислять пожилым гражданам, достигшим определенного возраста, а также проживающих  в определенных  регионах.

Так, в Санкт-Петербурге введена выплата в размере 15 тыс. рублей для тех, кому исполнилось 90 лет. Это разовая выплата, которая приходит после дня рождения. Для тех пожилых граждан, которые отпразднуют 95 лет, власти начислят по 20 тыс. рублей, а для отпраздновавших столетний юбилей, выплата составит 25 тыс. рублей.

Выплачивают разовые пособия при достижении определенного возраста и в Москве. Там начислят тем, кому исполнится 100 лет, по 28 692 рубля. Столько же получат и те, кто отпразднует 55 и 60 лет со дня свадьбы. Выплата к 50-летию составляет в Москве по 22 954 рубля. Прожившим 70 и 75 лет в браке выплатят 34 430 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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