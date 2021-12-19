Пенсионерам в РФ утвердили разовую выплату 15 000 рублей

Деньги придут на карту Сбербанка: кому 20–22 декабря придет выплата по линии Пенсионного фонда
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Новую денежную выплату начислят российским пенсионерам в 2022 году.
Для начисления данной выплаты будут действовать определенные условия, о которых и рассказала юрист Ирина Сивакова, передает PRIMPRESS.
Она объяснила, что по 15 тыс. рублей будут начислять пожилым гражданам, достигшим определенного возраста, а также проживающих в определенных регионах.
Так, в Санкт-Петербурге введена выплата в размере 15 тыс. рублей для тех, кому исполнилось 90 лет. Это разовая выплата, которая приходит после дня рождения. Для тех пожилых граждан, которые отпразднуют 95 лет, власти начислят по 20 тыс. рублей, а для отпраздновавших столетний юбилей, выплата составит 25 тыс. рублей.
Выплачивают разовые пособия при достижении определенного возраста и в Москве. Там начислят тем, кому исполнится 100 лет, по 28 692 рубля. Столько же получат и те, кто отпразднует 55 и 60 лет со дня свадьбы. Выплата к 50-летию составляет в Москве по 22 954 рубля. Прожившим 70 и 75 лет в браке выплатят 34 430 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...Подробнее
О том, кому в 2022 году повысят пенсии, рассказал юрист Ирина Сивакова. Она сообщила, что на следующий год...Подробнее
В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка. Для того, чтобы получить эту сумму,...Подробнее
Владельцы банковской карты «Мир» в 2022 году столкнутся с рядом изменений, утверждают эксперты. Для держателей пластика...Подробнее
Комментировать