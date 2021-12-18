Всем по 10 тис. рублей с 21 декабря: Сбербанк сообщил радостную новость

В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка.

Для того, чтобы получить эту сумму, необходимо оформить новую карту, передает PRIMPRESS .

Получить карту, на которой есть минимальный кредитный остаток в 10 тыс. рублей смогут те россияне, которым исполнился 21 год. Эти деньги можно будет снять наличными, что разрешают не все банки, ставя условие о том, что деньги на кредитных картах нельзя обналичивать.

В течение трех месяцев этими деньгами можно пользоваться в свободном режиме. За этот льготный период не будут начислены дополнительные проценты.

Чтобы оформить карту, не обязательно посещать отделение банка, можно воспользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». Заявку на карту банк одобряет в течение двух минут, после чего распоряжаться деньгами можно в виртуальном режиме, а получив карту в офисе банка в любое удобное время, можно будет использовать ее при расчете или снятии наличных.

По такой карте установлен максимальный размер кредитного лимита в размере 1 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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