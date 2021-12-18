Всем по 10 тис. рублей с 21 декабря: Сбербанк сообщил радостную новость

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
В декабре многие россияне смогут получить по 10 тыс. рублей от Сбербанка.
Для того, чтобы получить эту сумму, необходимо оформить новую карту, передает PRIMPRESS.
Получить карту, на которой есть минимальный кредитный остаток в 10 тыс. рублей смогут те россияне, которым исполнился 21 год. Эти деньги можно будет снять наличными, что разрешают не все банки, ставя условие о том, что деньги на кредитных картах нельзя обналичивать.
В течение трех месяцев этими деньгами можно пользоваться в свободном режиме. За этот льготный период не будут начислены дополнительные проценты.
Чтобы оформить карту, не обязательно посещать отделение банка, можно воспользоваться мобильным приложением «Сбербанк Онлайн». Заявку на карту банк одобряет в течение двух минут, после чего распоряжаться деньгами можно в виртуальном режиме, а получив карту в офисе банка в любое удобное время, можно будет использовать ее при расчете или снятии наличных.
По такой карте установлен максимальный размер кредитного лимита в размере 1 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...Подробнее
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...Подробнее
В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта...Подробнее
Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...Подробнее
Комментировать