«Заберут и не спросят»: в ПФР сообщили, у кого отнимут две трети пенсии

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
При определенных обстоятельствах у пенсионеров могут изъять до 70% пенсии. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России, объяснив, когда возможна такая ситуация.
Пенсии до сих пор могут изыматься за долги. Речь идет о страховых выплатах по старости. Если у пенсионера есть долги за услуги ЖКХ или просроченные выплаты по кредитам, то часть пенсии может пойти на их погашение. Также с пенсии могут отсчитать задолженность по алиментам, административным штрафам, налогам и сборам.
Лишиться части пенсии пенсионер может, если он должен возместить материальный ущерб, причиненный юридическому или физическому лицу.
Решение о том, какую часть пенсии будут удерживать, судебные приставы принимают в каждом конкретном случае индивидуально. Зачастую удерживается не более 50% от размера пенсии, но в ряде случаев могут отсчитать и 70% выплаты по старости.
Должникам стоит учитывать, что их согласие на вычеты из пенсии не потребуется, а если решение об отчислении будет принято, то пенсионера даже не обязаны поставить об этом в известность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...Подробнее
Некоторые сетевые ресурсы «играют» на чувствах российских пенсионеров. Одни обнадеживают граждан на заслуженном отдыхе...Подробнее
С понедельника, 20 декабря, в РФ начнется третья волна перечислений денежных выплат населению по линии ПФР за последний...Подробнее
Польский кабинет министров обратился к главам ЕС с просьбой провести расследование на предмет нарушения компанией...Подробнее
Эксперты объяснили, почему лучше не снимать всю пенсию с карты «Мир» от Сбербанка. Для тех, кто будет оставлять часть...Подробнее
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты -...Подробнее
В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта...Подробнее
Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так...Подробнее
17 декабря ключевую ставку в России подняли на один процентный пункт, после чего она достигла уровня в 8,5%. Глава...Подробнее
Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...Подробнее
Комментировать