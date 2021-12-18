«Заберут и не спросят»: в ПФР сообщили, у кого отнимут две трети пенсии

При определенных обстоятельствах у пенсионеров могут изъять до 70% пенсии. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России, объяснив, когда возможна такая ситуация.

Пенсии до сих пор могут изыматься за долги. Речь идет о страховых выплатах по старости. Если у пенсионера есть долги за услуги ЖКХ или просроченные выплаты по кредитам, то часть пенсии может пойти на их погашение. Также с пенсии могут отсчитать задолженность по алиментам, административным штрафам, налогам и сборам.

Лишиться части пенсии пенсионер может, если он должен возместить материальный ущерб, причиненный юридическому или физическому лицу.

Решение о том, какую часть пенсии будут удерживать, судебные приставы принимают в каждом конкретном случае индивидуально. Зачастую удерживается не более 50% от размера пенсии, но в ряде случаев могут отсчитать и 70% выплаты по старости.

Должникам стоит учитывать, что их согласие на вычеты из пенсии не потребуется, а если решение об отчислении будет принято, то пенсионера даже не обязаны поставить об этом в известность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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