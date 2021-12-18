В Госдуме допустили выплату 13-й пенсии гражданам России до 31 декабря 2021 года

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
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Депутат Госдумы Михаил Делягин не исключает, что уже 23 декабря президент РФ Владимир Путин объявит о выплате 13-й пенсии до конца текущего года.
На своем YouTube канале он высказался касательно возможной суммы такой выплаты, передает URA.RU.
Делягин полагает, что выплата будет фиксированной, а не в размере получаемой пенсии. То есть, это может быть 5 тыс. или 10 тыс. рублей.
«Может быть Путин объявит 23 декабря, на пресс-конференции, о 13-й пенсии. Но, я думаю, что это не будет как в прошлые разы. То есть это будет выплата не в размере получаемой пенсии, а 5 или 10 тысяч рублей. Какая-то фиксированная сумма», — сказал Делягин.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о том, что вопрос о введении дополнительных новогодних выплат для пенсионеров не обсуждался. Тем не менее, в Правительство был направлен на рассмотрение законопроект лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о выплате всем пенсионерам 13-й пенсии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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