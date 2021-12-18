Воры, обманувшие Китай, сбежали в РФ

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
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Проблемы Китая могут стать вскоре проблемой России, предупреждает эксперт РИА Новости Сергей Савчук.
Он напомнил, что в Китае жестко борются с майнингом, и, похоже, это вынудило тех, кто занимается данной деятельность, искать другие более комфортные страны.
Издание «Коммерсантъ», пишет о том, что представители отечественной энергетики уже обратились в правительство с просьбой немедленно начать регулирование ситуации на рынке из-за критического роста потребления, связанного с майнингом криптовалют.
Ранее стало понятно, что многие добытчики виртуальной валюты хлынули в Казахстан, и это вынудило Нур-Султан обратиться к Москве с просьбой о поставках любого доступного объема электроэнергии. Хотя официально информация эта не комментируется, но источники говорят о том, что Казахстану не хватает как минимум 800 мегаватт.
И, не исключено, что вскоре проблема усугубится в России, ведь в нашей стране до сих пор добыча криптовалюты законодательно никак не регулируется. В итоге формы функционируют в том числе в жилом секторе, и потребляют электроэнергию в промышленных масштабах, но оплачивая по тарифу для населения.
И чтобы решить данную проблему, необходимо переводить майниг в законное русло, иначе и в России вскоре возникнет дефицит электроэнергии, а убытки отрасли придется переложить на плечи простых граждан, повысив тарифы и для них.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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