Банки разъяснили, что ждет граждан России в 2022 году после новогодних праздников

О том, какие изменения ждут россиян после новогодних праздников, рассказали эксперты.

Рост ключевой ставки Центробанка обязательно повлечет ряд изменений на финансовом рынке страны, передает PRIMPRESS .

После Нового года с высокой долей вероятности будет рост ставок по различным банковским продуктам, ведь банки не смогут проигнорировать то, что на минувшей неделе Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых.

Заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Антон Павлов подчеркнул, что ощутимые изменения будут уже после новогодних праздников.

Согласны с этим мнением и в банке «Русский стандарт». В этом банке все же заявили, что уже учли повышение ключевой ставки, а это означает рост не только ставок по вкладам, но и подорожание кредитов.

Хотя действительно с повышением ключевой ставки проценты по кредитам растут, тем не менее, выгоднее будет хранить деньги в банке. Но вот с кредитами станет сложнее, поскольку платить за использование кредитных денег будет дороже.

В ВТБ прогнозируют, что со следующего года ставки по ипотечным кредитам будут уже двухзначными, то есть, поднимутся с нынешних средних 9% выше 10%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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