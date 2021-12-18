Гражданам в России объявлена точная дата рекордного повышения пенсий в РФ

О рекордном повышении выплат по старости заявили эксперты. Но, к сожалению, существенный рост выплат не коснется каждого, хотя в целом индексация и увеличение доплат в той или иной мере предусмотрено для всех пенсионеров, передает PRIMPRESS .

Так, на 2022 год Минобороны заложило повышение выплат для бывших военных, а это довольно большое количество россиян. Для этой категории запланировали повышение пенсий на осень, а точнее на 1 октября.

Военные пенсии в 2022 году поднимутся на 4,4%, а в 2023 году их повысят еще на 9%, что будет рекордным показателем за последние годы.

Так, в 2013 году военные пенсии повышались на 8,13%, а в 2014 – на 6,19%. В 2015 году военные пенсии повысили на 7,5%, после чего в течение трех лет повышали на 4%. Индексация в 2019 году этих выплат была на уровне 6,3%, а в прошлом году их увеличили только на 3%.

Эксперты отмечают, в течение шести лет военные пенсии повышались меньше, чем запланировали в этот раз в правительстве, поэтому на фоне инфляции повышение было незначительным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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