Граждан РФ предупредили о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2022 году

С 2022 года россияне получат квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по новым тарифам. Еще одним изменением станет то, что счета будут выставляться отдельными квитанциями, передает PRIMPRESS .

Так, если в 2022 году такая услуга, как вывоз мусора, шла дополнением к услугам ЖКХ, со следующего года ее будут не только выставлять в отдельную квитанцию, но и поднимут тариф. Решение о повышении тарифа на ТБО принимают в регионах.

В Приморском крае уже предупредили граждан о росте тарифов на вывоз мусора со следующего года, но пообещали, что повышение не будет очень большим. Тем не менее, обойтись без него нельзя, поскольку региональный оператор, ответственный за вывоз мусора, терпит колоссальные убытки.

Хотя для стабилизации ситуации необходимо было повысить тариф на десятки процентов, решено просубсидировать эту отрасль, что позволит поднять его для граждан не более чем на 4,5%. Поэтому уже через месяц в Приморье за вывоз мусора придется платить около 80 рублей за человека, тогда как сейчас эта услуга обходится в 76,37 рубля с человека.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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